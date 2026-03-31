Klart: Rosenqvist skriver A-lagskontrakt med Kalmar

Charlie Rosenqvist, 18, skriver A-lagskontrakt med Kalmar FF.

Han skriver ett treårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Charlie Rosenqvist som har spelat fotboll i Kalmar FF i stor del av sin karriär har nu tagit ett nytt steg. Klubben meddelar under tisdagen att Rosenqvist skriver A-lagskontrakt över de närmsta tre åren.

– Det känns extra roligt att få skriva A-lagskontrakt med Charlie. Från att ha suttit på läktaren och hejat fram Kalmar FF som liten, till att ha kämpat sig genom akademin och nu verkligen förtjäna ett A-lagskontrakt, det känns fint, säger KFF:s sportchef Mats Winblad.

18-åringen är nöjd och glad över att få chansen i A-laget.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse att skriva på det här avtalet med Kalmar FF, något jag har strävat efter sedan jag började spela i föreningen. Det känns extra speciellt eftersom jag har varit här så länge och själv suttit på läktaren och hejat fram laget som liten.

Charlie Rosenqvist har hittills spelat elva tävlingsmatcher för Kalmar i superettan.