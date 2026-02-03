Klart: Talang skriver proffskontrakt med Häcken

BK Häcken säkrar upp Malte Ljungkull, 18.

Mittfältaren skriver ett A-kontrakt med Hisingenklubben.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken lyfter upp spelare från de egna leden. Mittfältaren Malte Ljungkull skriver ett A-lagskontrakt som sträcker sig tre år.

– Jag är fortfarande väldigt glad över det, det är ett kvitto på att man gjort något bra. Nu vill jag göra ett gott intryck under försäsongen när jag får chansen, och visa att jag tagit steget från akademifotboll både fysiskt och tekniskt. Sedan hoppas jag få vara med i truppen under den allsvenska säsongen och även få chansen i match, säger han på klubbens hemsida.

Häckens fotbollschef Martin Ericsson:

– Malte har alltid varit en stor talang med boll, men har under senare tid byggt på sig ett bredare register både fysiskt och defensivt, så det här är välförtjänt. Det är alltid kul och viktigt att få belöna våra egna akademispelare, och det ska bli spännande att se hans fortsatta utveckling.

Ljungkull anslöt till Häckens akademi som 15-åring. Han kommer senast från spel i klubbens P19-lag.