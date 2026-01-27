Klart: Tammy Abraham tillbaka i Aston Villa

Tammy Abraham är tillbaka i Aston Villa.

Anfallaren har presenterats av Premier League-klubben denna tisdag.

Foto: Bildbyrån

Tammy Abraham gjorde succé på lån i Aston Villa säsongen 2018/19.

Nu står det klart att engelsmannen återvänder till Birmingham-klubben.

”Aston Villa är överlyckliga över att kunna meddela värvningen av Tammy Abraham på en permanent övergång”, skriver klubben via X.

Abraham har skrivit på ett kontrakt över fyra och ett halvt år och anfallaren uppges kosta 18 miljoner pund, vilket motsvarar runt 218 miljoner kronor.