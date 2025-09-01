Klart: Tottenham värvar Randal Kolo Muani

Det blir en flytt för Randal Kolo Muani.

Detta står klart under måndagskvällen – då han har lånats in av Tottenham Hotspur.

– Jag är väldigt stolt över att vara i en så här bra klubb, säger anfallaren till ”Spurs”.

Foto: Alamy

Tottenham Hotspur har redan spetsat offensiven med namn som Xavi Simons och Mohammed Kudus dena sommar.

Nu har man gjort klart med ytterligare ett offensivt namn.

Detta i form av Paris Saint-Germains Randal Kolo Muani, 26.

Anfallaren har kritat på ett låneavtal med London-klubben som sträcker sig över säsongen.

– Jag är verkligen glad och väldigt stolt över att vara i en så här bra klubb. Jag ser fram emot att träffa mina lagkamrater, alla fansen och att komma ut på planen, säger Kolo Muani till sin nya klubb.

Under fjolårssäsongen var fransmannen utlånad till Juventus där han spelade 22 matcher i vilka det blev tio mål och tre assist.

We are delighted to announce the signing of Randal Kolo Muani on a season-long loan from Paris Saint-Germain ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2025



