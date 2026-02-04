Klart: Wiedesheim-Paul till Roda JC
Rasmus Wiedesheim-Paul lämnar Sverige.
Anfallaren är klar för nederländska Roda JC.
Rasmus Wiedesheim-Paul, 26, var utlånad till IK Oddevold. i fjol. 26-åringen gjorde totalt 13 mål och fem assist på 30 matcher i superettan för Uddevallaklubben.
Efter utlåningen återvände Wiedesheim-Paul till Halmstads BK, som han tillhör – men inte länge. Nu har forwarden presenterats av Roda JC i Nederländerna.
Roda ligger femma i Eredivisie och i laget spelar svensken Jack Cooper-Love.
