Klart: Wiedesheim-Paul till Roda JC

Rasmus Wiedesheim-Paul lämnar Sverige.

Anfallaren är klar för nederländska Roda JC.

Foto: Bildbyrån

Rasmus Wiedesheim-Paul, 26, var utlånad till IK Oddevold. i fjol. 26-åringen gjorde totalt 13 mål och fem assist på 30 matcher i superettan för Uddevallaklubben.

Efter utlåningen återvände Wiedesheim-Paul till Halmstads BK, som han tillhör – men inte länge. Nu har forwarden presenterats av Roda JC i Nederländerna.

Roda ligger femma i Eredivisie och i laget spelar svensken Jack Cooper-Love.