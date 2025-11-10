Klart: Wolfsburg och Simonis går skilda vägar

Wolfsburg sparkar tränaren Paul Simonis efter en del svaga resultat.

Det meddelade klubben under söndagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Wolfsburg meddelade på söndagskvällen att klubben och huvudtränaren Paul Simonis går skilda vägar. Även assisterande tränarna Peter van der Veen, Tristan Berghuis och Martin Darneviel lämnar sina uppdrag. U19-tränaren Daniel Bauer tar tillfälligt över som interimtränare.

Beslutet kommer efter en svag inledning på säsongen, där Wolfsburg endast har två segrar på de tio första omgångarna.

I laget finns svenske landslagsspelaren Mattias Svanberg, som nyligen kallats till VM-kvalmötena mot Schweiz och Slovenien.

Wolfsburg ligger för närvarande på 14:e plats i Bundesliga.