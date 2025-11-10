Klart: Wolfsburg och Simonis går skilda vägar
Wolfsburg sparkar tränaren Paul Simonis efter en del svaga resultat.
Det meddelade klubben under söndagskvällen.
Wolfsburg meddelade på söndagskvällen att klubben och huvudtränaren Paul Simonis går skilda vägar. Även assisterande tränarna Peter van der Veen, Tristan Berghuis och Martin Darneviel lämnar sina uppdrag. U19-tränaren Daniel Bauer tar tillfälligt över som interimtränare.
Beslutet kommer efter en svag inledning på säsongen, där Wolfsburg endast har två segrar på de tio första omgångarna.
I laget finns svenske landslagsspelaren Mattias Svanberg, som nyligen kallats till VM-kvalmötena mot Schweiz och Slovenien.
Wolfsburg ligger för närvarande på 14:e plats i Bundesliga.
