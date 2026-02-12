Klubbchefen: ”Manneh kommer spela i Mjällbys färger”

Abdoulie Manneh har varit nära en flytt från Mjällby under vintern.

Trots det kommer han nu att bli kvar i Blekinge-klubben.

”Vi förväntar oss att Manneh är tillbaka inom kort”, skriver klubbchef Jacob Lennartsson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

I mitten av januari rapporterade FotbollDirekt att Mjällby-stjärnan Abdoulie Manneh skulle läkarundersökas av Birmingham City – för att sedan genomföra en övergång till Championship-klubben. Den affären skulle dock kollapsa i sista stund vilket innebar att det var den andra gången som gambiern var på plats hos en ny klubb utan att genomföra en transfer.

Efter detta blev Manneh kvar på de brittiska öarna i hopp om att hitta en annan klubb att skriva på för. Någon flytt har dock inte blivit av och nu meddelar Mjällbys klubbchef Jacob Lennartsson att anfallaren kommer att förbli Maif trogen fram till sommaren.

”Det har varit en period där både Manneh och Mjällby AIF varit öppna och haft en ambition att se över möjligheten att hitta en annan miljö till Manneh. När vi summerar den perioden kan vi konstatera att vi inte lyckades och Manneh kommer spela i Mjällbys färger i alla fall till sommaren”, skriver han till Fotbollskanalen.

Hur kommer det då sig att Manneh inte har lyckats bli såld trots ett stort intresse?

”När man gör en försäljning så behöver tre parter vara nöjda. Säljande klubb, köpande klubb och spelaren själv. Det har inte lyckats uppfylla i de processer vi varit i”, förklarar Lennartsson.

Nu kommer gambiern att återvända till Hällevik för att ansluta till den gemensamma träningen med laget.

”Vi förväntar oss att Manneh är tillbaka inom kort och redo att kunna bidra till att vi når bra resultat i en riktigt tuff grupp i svenska cupen. Det är en fantastisk fotbollsspelare som kommer, efter en vår i Mjällby AIF, vara högaktuell för större ligor i sommar”.





