Mjällby svarar på uppgifter om kollapsad affär

Abdoulie Mannehs övergång till Birmingham City uppges spricka.

Nu svara Mjällbys klubbchef Jacob Lennartsson på uppgifterna för FotbollDirekt.

”I detta läge kan vi varken bekräfta om affären blir av”, förklarar Lennartsson.

Abdoulie Manneh uppgavs i princip vara klar för Birmingham City i The Championship. FotbollDirekt kunde tidigare i veckan avslöja att Mjällby-stjärnan genomgått en läkarundersökning.

Under tisdagen kom sajten Football League World med uppgifterna att affären med Birmingham har kollapsat. Det framgår inte vad som ligger bakom.

Nu bekräftar Mjällbys klubbchef Jacob Lennartsson, för FD, att Manneh fått besöka en annan klubb.

”Vi kan bekräfta att Abdoulie Manneh fått tillåtelse att besöka en annan klubb för en potentiell övergång.”, skriver Lennartsson och fortsätter:

”I detta läge kan vi varken bekräfta om affären blir av, eller om den inte kommer bli av. Då det pågår just nu förhandling mellan såväl klubbarna, samt mellan spelaren och köpande klubb.”

Klubbchefen menar att det även finns en möjlighet att gambiern blir kvar hos de svenska mästarna från Blekinge.

”Manneh är en fantastisk fotbollsspelare. Antingen kommer han få en ny välförtjänt utmaning i sin karriär i en annan klubb, eller kommer han fortsätta representera Mjällby AIF 2026. Vilket även det är glädjande ur flera perspektiv. Vi kommer återkomma med mer information om det kommer finnas något mer att kommunicera.”