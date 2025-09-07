Liverpool-stjärnan bekräftar – storklubb ville värva honom

Cody Gakpo verkar ha kunnat lämna Liverpool i somras.

Nederländaren avslöjar nämligen att Bayern München försökte värva honom.

– Som jag förstår det försökte Bayern värva mig, säger han till ESPN.

Cody Gakpo har, likt Liverpool som helhet, fått en fin start på säsongen.

Nu avslöjar dock nederländaren att det inte var givet för honom att vara hos Premier League-mästarna den här säsongen.

För ESPN berättar han nämligen att Bayern München försökte att värva honom i sommar, men som bekant så valde den tyska storklubben istället att gå för en annan Liverpool-stjärnan, nämligen Luis Diaz.

– Som jag förstår det försökte Bayern värva mig, det fanns samtal. Till slut gick de för Luis Diaz i stället, säger han till ESPN.

Gakpo har inlett den här säsongen med ett mål och två assist på tre matcher i Premier League.

Nyligen förlängde han också sitt kontrakt med Liverpool, det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2030.