Lode utesluter inte flytt: ”Man får tänka på sig själv”

BK Häcken har det välställt på mittbackspositionen inför den kommande säsongen.

Då utesluter inte Marius Lode en flytt från klubben.

– Man ska aldrig ta för givet att man ska stanna på en plats, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Sedan vintern 2024 har Marius Lode, 32, spelat för BK Häcken då han lämnade norska Bodø/Glimt. Därefter har norrmannen noterats för spel i 76 matcher för Göteborgsklubben och har nyss gått in på sitt sista kontraktsår.

Enligt uppgifter från Expressen kan han dock komma att lämna allsvenskan redan nu, då Brisbane Roar FC uppges vara intresserade av att värva mittbacken.

Nu berättar han själv att det inte är helt säkert att han blir Häcken trogen inför den kommande säsongen.

– Jag har lärt mig en sak i fotbollen: man ska aldrig ta för givet att man ska stanna på en plats. När jag var i Bodö/Glimt tänkte jag att jag skulle bli kvar där resten av karriären, men det händer saker hela tiden i fotbollen. Samtidigt börjar jag närma mig en ålder där man får tänka på sig själv om man ser att man inte kommer få spela och att tränaren har andra planer, säger norrmannen till GP.

Däremot menar han att tankarna just nu är på att göra det så bra som möjligt hos sin nuvarande arbetsgivare.

– Mitt fokus är här så länge jag är Häcken-spelare. Jag får helt enkelt vänta och se hur klubben tänker. Samtidigt är det klart att man har agenter som kollar runt om något skulle hända – det är alltid bra att vara ute i god tid.

Det australiensiska transferfönstret stänger den 10:e februari.








