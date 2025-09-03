Lookman blir kvar i Atalanta – med i CL-truppen

Ademola Lookman, 27, stannar kvar i Atalanta.

Den flyttryktade yttern har inkluderats i Serie A-klubbens trupp till Champions League, enligt Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Den 27-årige stjärnan Ademola Lookman ville lämna italienska Atalanta under sommarens transferfönster. Det gick så långt att yttern lämnade in en transferbegäran och lämnade Italien och Atalantas träningsanläggning för att tvinga igenom en flytt.

Under Serie A-säsongens två första matcher har 27-åringen inte varit en del av Atalantas matchtrupp, men när transferfönstret stängde igen under måndagskvällen hade ingen flytt blivit officiell. Nu ser Lookman ut att bli kvar i Bergamo-klubben.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har Ademola Lookman blivit inkluderad i Atalantas trupp till Champions League, som för Atalantas del drar igång onsdag den 17 september borta mot Paris Saint-Germain.

Romano rapporterar vidare att Atalanta inte ens övervägde att släppa Lookman till Bayern München på lån med en köpoption under transferfönstrets två sista dygn. Lookman själv ska inte ha övervägt en flytt till Turkiet, enligt Romano.