Madjed slår ner Turkiet-uppgifter: ”Inget jag har koll på”

Montader Madjed har inte riktigt slagit sig in i Bajens startelva.

Under den senaste veckan har 19-åringen ryktats till turkiska Besiktas – uppgifter som nu visar sig inte stämmer.

– Det har skrivits om att jag skulle vara på väg bort, men det är bara skitsnack, säger Madjed till Fotbollskanalen.

Förra våren brottades Montader Madjed med speltid i Hammarby och under sommaren ställdes det många frågor om hans vara eller icke vara i Hammarby.



Därefter fick 19-åringen mer och mer förtroende av Kim Hellberg och förlängde även sitt kontrakt med 4,5 år.



Trots det ryktas högeryttern bort från Hammarby då han, enligt Irakisk press, sägs vara av intresse för Besiktas.



Under tisdagen stänger det turkiska transferfönstret och Madjed meddelar nu att han inte kommer att lämna Hammarby.



–Jag såg det (som skrevs om Besiktas), men det är inget som jag har koll på. Jag vet inget om det där, säger han till Fotbollskanalen.



Han har heller inga planer på att lämna Hammarby för någon annan klubb under vintern.



– Min plan är att vara här i Hammarby. Det har skrivits om att jag skulle vara på väg bort, men det är bara skitsnack.



Även om Madjed nåddes av uppgifterna om Turkiet menar han att det inte är särskilt klokt att ta del av allt som skrivs.



– Det är vanligt för fotbollsspelare att det ryktas om saker, men om du sitter och kollar på såna grejer så kommer du ingenstans.



I Hammarby har Madjed, sedan han anslöt sommaren 2022, spelat 39 tävlingsmatcher i vilka han har gjort åtta mål och sex assist.

