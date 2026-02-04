Målvaktens svar på Sverige-ryktet: ”I en drömvärld”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sindri Kristinn Ólafsson ryktas till Sverige.
Den isländske målvakten menar att han inte tagit något beslut än.
– Livet är inte så enkelt, säger han till fotbolti.net.
Nyligen kritade den isländska spelaren Guðrún Arnardóttir på för Hammarbys damlag. Under gårdagen kom medieprofilen Sigurđur Gísli Bond med uppgifterna att hennes man, Keflavik-keepern Sindri Kristinn Ólafsson , letar efter en klubb i Sverige. Nu har Ólafsson svarat på uppgifterna.
– Jag har spelat varenda match för Keflavík det senaste året och bara i fredags. Min flickvän skrev på i Sverige och i en drömvärld skulle vi kunna leva tillsammans men livet är inte så enkelt, säger han till fotbolti.net och tillägger:
– Det här är bara ett beslut som Guðrún och jag fattar när det kommer till kritan.
Ólafssons kontrakt med Keflavik sträcker sig till 2028.
Den här artikeln handlar om: