Målvaktens svar på Sverige-ryktet: ”I en drömvärld”

Sindri Kristinn Ólafsson ryktas till Sverige.

Den isländske målvakten menar att han inte tagit något beslut än.

– Livet är inte så enkelt, säger han till fotbolti.net.

Foto: Alamy

Nyligen kritade den isländska spelaren Guðrún Arnardóttir på för Hammarbys damlag. Under gårdagen kom medieprofilen Sigurđur Gísli Bond med uppgifterna att hennes man, Keflavik-keepern Sindri Kristinn Ólafsson , letar efter en klubb i Sverige. Nu har Ólafsson svarat på uppgifterna.

– Jag har spelat varenda match för Keflavík det senaste året och bara i fredags. Min flickvän skrev på i Sverige och i en drömvärld skulle vi kunna leva tillsammans men livet är inte så enkelt, säger han till fotbolti.net och tillägger:

– Det här är bara ett beslut som Guðrún och jag fattar när det kommer till kritan.

Ólafssons kontrakt med Keflavik sträcker sig till 2028.