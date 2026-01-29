Manneh kvar i England: ”Hyfsat nära med en klubb”

Abdoulie Mannehs transfer till Birmingham gick i stöpet.

Trots det har Mjällby-anfallaren blivit kvar i England.

– Vår förhoppning är att han kommer bli såld där innan fönstret stänger, säger sportchef Hasse Larsson till BLT.

Foto: Bildbyrån

För drygt två veckor sedan rapporterade FotbollDirekt att Mjällby-stjärnan Abdoulie Manneh skulle läkarundersökas av Birmingham City för att sedan genomföra en övergång till Championship-klubben.

Den affären skulle dock kollapsa i sista stund vilket innebar att det var den andra gången som gambiern var på plats hos en ny klubb utan att genomföra en transfer.

Efter detta har Manneh blivit kvar på de brittiska öarna och inte följt med Mjällby på träningslägret i Portugal. Det berättar sportchef Hasse Larsson.

– Han är fortfarande i England och vår förhoppning är att han kommer bli såld där innan fönstret stänger 2 februari, säger han till BLT.

Vidare berättar Larsson att anfallaren inte har tränat med Blekinge-klubben på tre veckor då han är på jakt efter en ny klubb.

– Det är hyfsat nära med en klubb så därför tyckte vi inte att det var någon mening med att flyga hit honom (till Portugal) och sen dit igen i fall det skulle hända något.

När det kommer till den nya klubben menar sportchefen att den håller ungefär samma nivå som Birmingham.

– Ja, det kan man säga, avslutar Larsson.