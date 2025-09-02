Markeringen efter rekordbudet: ”Tackat nej till ännu större pengar”

För en vecka sedan kom uppgifter om ett rekordbud på Elliot Stroud. Plötsligt fanns 40 miljoner på bordet – men likväl valde Mjällby att stå på sig och nobba.

I dag spär sportchef Hasse Larsson på bilden ytterligare.

– Jag kan inte kommentera exakta summor men vi har tackat nej till ännu större pengar, kommenterar Hasse Larsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Flera större namn har lämnat den allsvenska fotbollen men det finns även flera exempel på motståndskraft mot utländska klubbar.

Ett av flera exempel är Djurgården som har sagt nej till bud i plus 50-miljonersklassen för August Priske och Keita Kosugi.

Även serieledande Mjällby har också i högsta grad hållit en tuffare linje kring bland annat Elliot Stroud.

Den 23-årige wingbacken uppgavs nyligen ha haft ett bud från franska Lille på 40 miljoner kronor. Det var FotbollDirekt som avslöjade vilken klubb det handlade om – medan Sportbladet skrev om siffrorna.

Men sedan fönstret nu är stängt i Frankrike står det klart att det har cirkulerat möjligheter till ännu större pengar kring Stroud.

Sportchef Hasse Larsson hymlar inte med att det har pågått ännu mer än vad som hittills har varit känt.

– Jag kan inte kommentera exakta summor men vi har tackat nej till ännu större pengar än vad som har skrivits i media, säger Hasse Larsson till FotbollDirekt.

”Jag är ledsen för Elliots skull”

Det finns flera exempel på klubbar som nobbar stora försäljningar – och även ni har gjort det. Hur svårt är det att stå emot större bud?

– Nej, det är inget lätt beslut att ta men jag måste ju se till Mjällbys bästa. Det sportsliga är nummer ett just nu när vi har chansen till SM- guld. Men det är inte lätt och något annat som gör det väldigt svårt att säga nej är när en spelare får en större chans.

Sportchefen medger att det finns samvetskval med Stroud med tanke på att det handlade om ett bud motsvarande transferrekord för Mjällby. Hasse Larsson är emellertid övertygad om att nytt lukrativt är på gång i januari.

– Alltså, jag är ju ledsen för Elliots skull som haft chansen att gå till en topp fem-liga. Det är klart att han är så värd det och att det är dit han ska. Men med hans otroligt fina kvalité som spelare och den fina människa han är kommer det komma minst lika bra saker framåt. Både Mjällby och Elliot kommer att vara vinnare i längden, avslutar Hasse Larsson.