Miljonregn över Gyökeres moderklubb: ”Otroligt roligt”

Viktor Gyökeres blev slutligen klar för Arsenal under lördagskvällen.

Affären betyder såklart stora pengar till Sporting Lissabon – men även till IFK Aspudden-Tellus.

– Otroligt roligt så klart. Vi är ofantligt stolta över att vara en liten del i hans utveckling, säger klubbens ordförande Björn Thuresson till Sportbladet.

Under lördagskvällen så blev Viktor Gyökeres till sist presenterad som ny Arsenal-spelare.

Sporting har också bekräftat att affären går loss på 66 miljoner euro plus tio miljoner euro i bonusar, vilket motsvarar 738 plus 112 miljoner kronor.

Stora pengar inkommer alltså till den portugisiska storklubben, men även till IFK Aspudden-Tellus.

Klubben som varit en av klubbarna som fostrat den svenske stjärnan är berättigade till ersättning och får ungefär 8,3 miljoner kronor för övergången.

– Otroligt roligt så klart. Vi är ofantligt stolta över att vara en liten del i hans utveckling. Det finns ju en liten overklighetskänsla över att det kan hända, säger Björn Thuresson, ordförande i klubben till Sportbladet.