Mjällbys oväntade svar på rekordbudet

I går kom nyheten om ett 40-miljonersbud till Mjällby på Elliot Stroud.

Nu kommer ett oväntat utspel mindre än ett dygn efter nyheten om chansen till rekordpengar – då Maif vill försöka förlänga med Stroud.

– Det stämmer att vi vill. Vi kommer att försöka, bekräftar Hasse Larsson för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån.

Nicklas Röjkjaer är borta – medan både Abdoulie Manneh och Noel Törnqvist är mycket nära att säljas.

Det är däremot inte en annan av Mjällbys huvudrollsinnehavare och Elliot Stroud ser ut att stanna – trots det stora intresset från Lille. Det är någonting som FD har berättat om – och så sent som i går även Sportbladet.

De allsvenska serieledarna svarar nu emellertid upp på ett överraskande vis på gårdagens spektakulära uppgifter.

Maif vill enligt FD:s uppgifter kraftigt förbättra Stroud kontrakt och göra honom till klubbens bäst betalde.

– Ja, vi vill försöka förlänga med Elliot när fönstret har stängt, bekräftar Hasse Larsson för FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi har visat Elliot vad vi vill och kommer att prata mer ingående om ett nytt kontrakt när det här fönstret har stängt.

Hasse Larsson avslutar:

– Vi får se om vi lyckas med det är en oerhört viktig spelare för oss – och en fin människa.

FotbollDirekt avslöjade för tiotalet dagar sedan intresse från franska Lille och på 25 miljoner kronor som nobbades av allsvenska serieledarna.

Med Mjällby står Elliot Stroud noterad för spel i 82 matcher i vilka han har gjort 15 mål och tolv assist. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till slutet av 2026.