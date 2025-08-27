FotbollDirekt har tidigare avslöjat ett bud på Elliot Stroud från Lille.

Mjällby valde då att nobba, och nu har den franska klubben återkommit, enligt Sportbladet.

Tidningen skriver att Lille har erbjudit över 40 miljoner kronor för 23-åringen.

Foto: Bildbyrån

Det fortsätter att hända saker i Mjällby. Den allsvenska serieledaren har redan sålt Nicklas Röjkjaer och Jakob Kiilerich, samtidigt som Noel Törnqvist uppges vara nära Como och rekordförsäljningen av Abdoulie Manneh till Olympiakos har spruckit.

Nu rycks det i ännu en succéspelare.

Redan förra veckan kunde FotbollDirekt rapportera att den franska storklubben Lille lagt ett bud på Elliot Stroud, 23. Mjällby har dock valt att nobba, och kravet på att få låna tillbaka spelare står fast.

– Det enda jag vill säga är att vi kommer inte att sälja spelare, om vi inte tillåts låna spelaren resten av säsongen, sa sportchef Hasse Larsson till FotbollDirekt.

Enligt Sportbladet har den franska klubben återkommit med ett nytt och förbättrat bud. Tidningen skriver att det nya erbjudandet ska ligga på en bit över 40 miljoner kronor, vilket skulle bli Mjällbys dyraste försäljning någonsin.

Lille sägs dock vilja värva Stroud redan i sommar, något som Mjällby inte ser ut att gå med på.