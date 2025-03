Officiellt: Arsenal har gjort klart med Berta som sportchef

Andrea Berta är ny sportchef i Arsenal.

Det står klart under söndagen.

– Jag är stolt över att komma till Arsenal i en enormt spännande period, säger Berta till Arsenal.

Det har ryktats vara på gång under en längre tid. Nu är det klart.



Andrea Berta är ny sportchef i Arsenal, och tar således över den roll som Edu Gaspar lämnade i höstas.



Berta kommer senast från en sejour på tolv år i Atlético Madrid där han bland annat var med och vann dubbla ligatitlar.



– Jag är stolt över att komma till Arsenal i en enormt spännande period för klubben, säger Berta till klubbens hemsida och fortsätter:



– Jag har med stort intresse tittat på hur Arsenal har utvecklats under de senaste åren och jag har beundrat det hårda arbete som har lagts ner på att återupprätta klubben som en stor kraft i europeisk fotboll med en passionerad följarskara runt om i världen.



Italienarens första transferfönster som sportchef i ”The Gunners” blir under sommaren.