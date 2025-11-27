Officiellt: Becirovic lämnar Gais

Gais bekräftar ett avsked.

Edvin Becirovic, 25, lämnar efter två säsonger i klubben.

– Gais kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Edvin Becirovic lämnar Gais efter två säsonger i klubben. Det meddelas under torsdagen.

25-åringen lämnar i samband med att hans kontrakt löper ut.

– Efter två fantastiska år i GAIS är det dags att gå vidare. Det har varit en ära att bära den grönsvarta tröjan och jag är enormt tacksam för allt jag fått uppleva här – både på och utanför planen, säger Becirovic och tillägger:

– Jag vill rikta ett stort tack till alla spelare, ledare, personal och supportrar som gjort min tid i klubben så minnesvärd. GAIS kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, och jag önskar laget all framgång framöver.

Gais tekniske direktör Magnus Sköldmark:

– Det var ett svårt beslut, och vi vill uttrycka vår stora tacksamhet för allt Edvin har bidragit med på planen, och utanför. Hans professionalism, laganda och engagemang har betytt mycket för GAIS, och vi önskar honom all framgång i nästa steg av karriären

Becirovic gjorde sju mål på 41 framträdanden i Gais.