Leon Dusi har tillbringat det senaste halvåret i Ettan och Karlstad Fotboll.

Nu står det klart att 19-åringen vänder tillbaka till IFK Göteborg.

– Tyvärr har skador förstört den här våren, säger Karlstads tränare Paul Olausson i ett uttalande.

Det var i januari som Leon Dusi, 19, lämnade allsvenska IFK Göteborg för ett lån till Karlstad Fotboll i Ettan.

Där har han nu tillbringat de senaste åtta månaderna, och skulle ha blivit kvar fram till säsongslut. Så kommer det dock inte att bli, då det står klart att Dusi återvänder till Blåvitt. Det meddelar den värmländska klubben under onsdagen.

– Det blev en kort period för Leon här i Karlstad. Men vilket intryck han gjort, på mig och den här truppen. Tanken var att Leon skulle växa in i division 1-kostymen här, säger Karlstad-tränaren Paul Olausson i ett uttalande och fortsätter:

– Hans avslutsegenskaper är på en högre nivå än division 1, så den biten hade han redan med sig. Tyvärr så har skador förstört den här våren och innan uppehållet så beslöt vi oss för att han skulle genomföra en operation så att hans problem med sina vader skulle försvinna. I en återstart så är det bättre för Leon att vara på hemmaplan och komma tillbaka i lugn och ro vilket vi båda kom överens om.

I Ettan spelade Dusi fem matcher, samtliga som inhoppare, och gjorde ett mål.



