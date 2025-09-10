Officiellt: Blåvitt värvar inför 2026

Filip Ottosson, 28, är klar för IFK Göteborg – till nästa år.

Mittfältaren ansluter från norska Sandefjord.

– Jag har alltid drömt om att spela i Allsvenskan, säger han.

Video Han får årets genombrott i Allsvenskan 2025

Den allsvenska säsongen 2025 är inte ens slut, och redan nu börjar sjätteplacerade IFK Göteborg rusta inför nästa år. Under onsdagen meddelade ”Blåvitt” att den 28-åriga mittfältaren Filip Olsson är klar för klubben och ansluter till 2026.

– Jag har alltid drömt om att spela i Allsvenskan, och att nu få göra det i en så stor klubb som IFK Göteborg känns helt fantastiskt, säger han i ett uttalande.

– Jag har känt till intresset från IFK Göteborg under en tid och har därför följt laget noga under året. På senare år har jag även varit på plats på Gamla Ullevi och sett en hel del matcher. Klubben har påbörjat en imponerande resa uppåt igen och jag ser definitivt hur jag kan bidra till att fortsätta den utvecklingen.

Svensken ansluter från norska Sandefjord, där han har spelat sedan han anslöt från Landskrona Bois 2023, och kommer till IFK Göteborg gratis i samband med att kontraktet med den norska klubben går ut.

– I ett redan ungt lag ser vi Filip både som en spelare som höjer konkurrensen i truppen och som en ledargestalt som kan inspirera våra yngre spelare. Vi ser honom som en kulturbärare i IFK Göteborg under flera år framöver, och att vi säkrar övergången redan nu blir ett bra avstamp inför 2026, säger sportchef Hannes Stiller och tillägger:

– Vi strävar efter en trupp med hög tillgänglighet, vilket gör att Filip passar väldigt bra in hos oss. Som spelare är han en positionssäker och bollskicklig ”sexa” vars egenskaper, både på och utanför planen, matchar den profil vi söker. Vi är övertygade om att han kommer att passa utmärkt in i IFK Göteborg.

Foto: Bildbyrån

Filip Ottosson är fostrad i Eskilsminne IF och har tidigare representerat Västerås SK.