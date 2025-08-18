Officiellt: Bournemouth värvar Ben Doak

Liverpool säljer Ben Doak.

19-åringen ansluter till Bournemouth.

– Jag känner att rätt tidpunkt för mig, säger han i ett uttalande.

Ben Doak var frånvarande i Liverpools matchtrupp mot Bournemouth i premiären av Premier League. Nu står det klart att 19-åringen går till just Bournemouth.

Den engelske yttern skriver ett kontrakt över fem år.

– Jag känner att rätt tidpunkt för mig och att det är en bra möjlighet för mig att spela fotboll regelbundet på den högsta nivån. Det känns som den perfekta lösningen, säger Doak på Bournemouths hemsida.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano landar affären på 25 miljoner pund (knappt 325 miljoner kronor).

Ben Doak står noterad för tio framträdanden i Liverpool A-lag.