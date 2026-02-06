Officiellt: Dennis Widgren klar för Östersund

Dennis Widgren, 31, är klar för Östersund.

Han lämnar Sirius för att återvända till norrlandsklubben.

Foto: Bildbyrån

Dennis Widgren återvänder till Östersunds FK. Widgren fostrades i klubben har spelat 179 matcher i klubben.

– Det känns väldigt bra att vara tillbaka i ÖFK. Det är ett ställe som jag har saknat när jag nu har varit i andra klubbar. Jag är enormt taggad inför säsongen, säger Widgren via klubbens uttalande.

ÖFK:s sportchef Stefan Lundin säger följande om sitt nyförvärv:

– Det känns otroligt bra att Dennis vänder tillbaka hem till Jämtland. Vi får hem en egenfostrad spelare som tillför massor av erfarenhet, professonalism och en tydlig kravbild. Han kommer att vara en viktig pusselbit i vårt truppbygge under de kommande åren.

Kontraket sträcker sig över säsongen 2028.