Officiellt: Djurgården värvar Peter Langhoff

Djurgården stärker upp mittfältet.

Peter Langhoff har presenterats.

Foto: Alamy

Djurgården har nyligen tackat av mittfältaren Rasmus Schüller samtidigt som Matias Siltanen har intresse på sig. Nu står det klart att ”Blåränderna” värvar Peter Langhoff från Lyngby.

Den danske mittfältaren skriver ett kontrakt till och med 2029. Enligt danska Tipsbladet landar affären på 700 000 euro, vilket motsvarar 7,4 miljoner kronor.

– Det känns fantastiskt att få komma till Djurgården. Jag har fått en rundtur för att se faciliteterna och träffat de flesta ledarna samt övrig personal. Det har varit ett fint välkomnande och jag är väldigt glad över att vara här, berättar Peter som var säker på sin sak när förfrågan kom, säger Langhoff på Djurgårdens hemsida.

Dif-sportchefen Bosse Andersson om nyförvärvet:

– Peter har varit ett eftertraktat namn hos flera lag i det här fönstret, både i Norden och övriga Europa. Så vi är väldigt glada över att han valde Djurgården och Peter kommer att bli ett viktigt tillskott till laget nu när säsongen drar igång.

Peter Langhoff har gjort tre assist på 38 tävlingsmatcher i Lyngbys A-lag.