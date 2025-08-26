Officiellt: Everton värvar Tyler Dibling

Tyler Dibling lämnar Southampton.

Talangen är klar för Everton.

Liverpoolklubben uppges betala 35 miljoner pund exklusive bonusar.

Foto: Alamy

Tyler Dibling har ryktats bort från Southampton ett tag och nu står det klart att en övergång är klar.

19-åringen har nämligen nu presenterats av Everton.

Our eighth signing of the summer! 📝 — Everton (@Everton) August 25, 2025

Tidigare under året har Southampton uppgetts kräva 100 miljoner pund för Dibling, men så dyr ser inte affären ut att ha blivit.

BBC rapporterar att Everton betalar 35 miljoner pund samt fem miljoner pund i bonusar. Detta motsvarar ungefär 515 miljoner kronor.