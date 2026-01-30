Officiellt: Fesshaie lämnar AIK – klar för Helsingborg

Alexander Fesshaie, 21, lämnar AIK.

Ny klubbadress blir Helsingborgs IF.

– Helsingborg är en bra möjlighet för honom att utvecklas och ta nästa steg i sin karriär, säger AIK Fotbolls rekryteringschef, Miika Takkula via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Alexander Fesshaie och AIK går skilda vägar. ”Gnaget” och Helsningsborgs IF är överens om en övergång för 21-åringen.

– Alexander är i en ålder som spelare där han behöver mer speltid och en större roll. Helsingborg är en bra möjlighet för honom att utvecklas och ta nästa steg i sin karriär. Vi tackar Alexander för allt engagemang och hårda arbete han har lagt ner för klubben, och önskar honom all lycka i framtiden, säger AIK Fotbolls rekryteringschef, Miika Takkula via klubbens uttalande.

Totalt blve det 25 tävlingsmatcher i AIK-tröjan.

– Jag vill tacka alla ledare och tränare i AIK för dessa nio år som jag har varit här. Jag är oerhört stolt över att ha burit den svartgula tröjan och fått spela på nationalarenan. Mitt största tack vill jag rikta till supportrarna som varit mina lagkamrater och alltid stått bakom mig genom alla väder. Det är de som är AIK, säger Alexander Fesshaie.

Välkommen till HIF, 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐬𝐡𝐚𝐢𝐞 🔴🔵 pic.twitter.com/mYbYj78xFf — Helsingborgs IF (@HelsingborgsIF) January 30, 2026

– Det känns riktigt bra och kul att vara här. HIF är en stor klubb, med mycket historia, från en fin stad så jag kände att detta var rätt steg för min karriär. Jag har haft bra samtal med Stevie och han har verkligen fått mig att tro på den här idéen. Han och projektet är det som allra mest lockade mig hit. Det är också många andra spelare varit här som pratat väldigt gott om klubben. Jag ser mig främst som en högerytter som gillar att kliva in i banan, och det är där Stevie ser mig göra mest nytta också, säger nyförvärvet via HIF:s hemsida.

Helsningsborgs Stevie Grieve säger följande om sitt nyförvärv:

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Alex till föreningen. Vi söker spelare som har ambitionen, potentialen och kvaliteten för att ta nästa steg och prestera på en högre nivå. Vi är övertygade om att Alex har det som krävs. Han kommer till oss för att vara en del av ett projekt där han får möjlighet att visa sina färdigheter samtidigt som han hjälper oss att nå våra ambitioner. Vi ser framemot att arbeta tillsammans med honom i nästa fas av hans karriär och att fortsätta utveckla hans kvaliteter så att det leder till en framgångsrik säsong för laget, säger herrlagets manager Stevie Grieve.

Avtalet med Helsingborg sträcker sig över tre år.