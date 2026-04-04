Officiellt: Förre AIK-hjälten till norsk klubb

Enoch Kofi Adu flyttar till Norge.

Den tidigare AIK- och MFF-stjärnan är klar för Elverum.

Enoch Kofi Adu, 35, har tillbringat de senaste säsongerna i finska Ekenäs IF. I februari blev 35-åringen spelande tränare i den danska klubben Værsløse.

Nu står det klart att Kofi Adu lämnat Danmark för att fortsätta karriären i Norge. Den förre AIK– och MFF-spelaren är klar för Elverum, bekräftar Norges fotbollförbund.

– Vi har jobbat sinnessjukt länge med det här. Jag är väldigt nöjd med att vi klarade att landa avtalet till slut, säger Elverums tränare Stian Aasen till Østlendingen enligt Fotbollskanalen.

Enoch Kofi Adu har tre SM-guld på sitt cv. Ett med AIK 2018 och två med Malmö FF 2014 respektive 2016. Han har även representerat Mjällby AIF.