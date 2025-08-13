Ricardo Friedrich, 32, har gjort sitt i Malmö FF.

Enligt Expressen lämnar den petade målvakten för HJK i Finland.

Det ska röra sig om ett lån, enligt uppgifterna.

Video Priske inför matchen mot Järfälla: ”Lite av en bucketlist”

32-åriga Ricardo Friedrichs tid i Malmö FF har varit allt annat än lyckad, och under de senaste matcherna har den brasilianska målvakten inte ens tagit en plats i tränare Henrik Rydströms matchtrupp.

I förra veckan kom finska uppgifter om att den petade målvakten är nära att lämna MFF för HJK i Finland. Då rapporterades Malmö vara i långt gångna förhandlingar, och enligt Expressen blir en exit för 32-åringen nu ett faktum.

Enligt tidningen är Malmö och HJK överens om ett låneavtal som löper över resten av säsongen. Friedrich väntas resa till Helsingfors i dag, onsdag, för att slutföra affären.

Ricardo Friedrich har totalt gjort 30 matcher för Malmö FF sedan han anslöt från Kalmar FF inför fjolårssäsongen. Målvakten har kontrakt över 2026.

HJK ligger på fjärdeplats i den finska högstaligan, Veikkausliiga.