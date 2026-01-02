Officiellt: Groß återvänder till Brighton

Pascal Groß, 34, återvänder till Brighton & Hove Albion.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt fram till nästa sommar.

Foto: Alamy

Pascal Groß lämnade Brighton & Hove Albion efter sju år under sommaren 2024. Ny klubbadress blev då Borussia Dortmund.

Under fredagen kom beskedet att Groß återvänder till Brighton. 34-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över sommaren 2027.

– Vi är väldigt glada över att ha Pascal tillbaka hos oss. Han är en fantastisk spelare och någon jag känner väl och såg fram emot att jobba med när jag först kom till klubben, säger Brighton-tränaren Fabian Hurzeler på klubbens hemsida.

Groß gjorde 32 mål och 53 assist på 261 matcher för Brighton under sin förra sejour i klubben.