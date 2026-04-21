Bartosz Grzelak fortsätter tränarkarriären.

Han har presenterats av polska Cracovia.

Bartosz Grzelak har varit utan tränaruppdrag sedan han lämnade Ujpest för lite mer än ett år sedan. Nu står det klart att 47-åringen tar över Cracovia i den polska högstaligan.

Grzelaks kontrakt med Cracovia sträcker sig till 2028.

”Tränare, välkommen till Polens äldsta idrottsklubb och vi önskar dig lycka till”, skriver Cracovia på sin hemsida.

Grzelak har tidigare tränat Fehervar och AIK.



