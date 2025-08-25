Nathalie Staaf, 18, skriver A-lagskontrakt med BK Häcken.

Talangen blir först någonsin med att flyttas upp från klubbens utvecklingslag till damlaget.

– Sedan jag började spela för BK Häcken har A-laget alltid varit det stora målet, säger 18-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Häcken rustar inför den damallsvenska höstsäsongen och slutstriden mot toppkonkurrenterna i tabellen. Tabelltrean flyttar upp den 18-åriga talangen Nathalie Staaf från klubbens utvecklingslag i elitettan.

– Jag vill kunna bidra med min energi och mina egenskaper för att stärka andra. Den stora skillnaden kommer nog att vara tempot, som absolut är ett steg upp. Men jag känner mig väldigt motiverad ta mig an alla utmaningar och har längtat efter att vara en del av den gruppen, säger mittfältaren i ett uttalande.

Staaf blir första spelare någonsin att ta klivet från Häckens utvecklingslag till damlaget.

– Att bygga en framgångsrik akademiverksamhet kräver tid och tålamod, men nu börjar vi se resultat även på damsidan, säger han. Det är självklart glädjande, men också viktigt för vår identitet, truppbygge och dessutom en viktig ekonomisk aspekt, säger fotbollschef Martin Ericsson.

Häcken ligger trea i tabellen, två poäng bakom Malmö FF och tre bakom Hammarby (som har en match mer spelad), efter 15 omgångar.