Officiellt: Helsingborg bryter med Ebrima Bajo

Helsingborgs IF och Ebrima Bajo går skilda vägar.

Det meddelar Skåneklubben under onsdagen.

– Vi är glada över att ha nått en överenskommelse, säger Mikael Dahlberg i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför årets säsong i superettan som Helsingborgs IF värvade Ebrima Bajo, 21. Sedan dess har han gjort sju matcher för HIF, varav en i superettan, och på senare tid varit utlånad till FC Rosengård i Ettan.

Nu står det klart att Bajo och Helsingborg går skilda vägar. Detta då parterna har kommit överens om att bryta kontraktet i förtid.

– Att bryta avtalet omgående är det bästa beslutet för Helsingborgs IF och vi är glada över att ha nått en överenskommelse med Bajo som vi önskar lycka till i fortsättningen av hans karriär, säger Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i HIF, i ett uttalande.

Ebrima Bajo värvades från den gambiska klubben Greater TFA och hade i grunden kontrakt till och med slutet av 2028.