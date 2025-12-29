Officiellt: Helsingborg värvar från Ängelholms FF

Helsingborgs IF har förstärkt sin offensiv.

Detta i form av Leo Hedenberg, 21, från Ängelholms FF.

– Hela paketet lockade mig, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF har tidigare under måndagen tackat av Baker Amer vars kontrakt löper ut vid årsskiftet.

Nu har man gjort klart, och presenterat, ett nyförvärv.

Detta i form av den 21-årige mittfältaren Leo Hedenberg som har skrivit på ett treårskontrakt med HIF och lämnar Ängelholms FF.

– Det känns väldigt bra och otroligt kul att få allting klart. Jag var ju här och fick se faciliteterna, träffa lagkamraterna och allt runt omkring känns riktigt professionellt hela paketet lockade mig, säger Hedenberg i ett uttalande.

Helsingborgs nya manager, Stevie Grieve:

– Leo är en mångsidig och lovande ung offensiv spelare som gjort det bra i Ettan. Vi ser framemot att hjälpa honom ta nästa steg i sin utveckling här i HIF, säger han.

Hedenberg har tidigare spelat för klubbar som Väpnö IF, BK Astrio och Halmstads BK:s ungdomslag.