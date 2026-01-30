Officiellt: Helsingborg värvar N’diaye

Helsingborgs IF förstärker defensiven.

Mittbacken Demba N’diaye har skrivit ett treårsavtal med Skånelaget.

Foto: Bildbyrån

Mittbacken Demba N’diaye har tillbringat den senaste tiden på provspel i Helsingborgs IF. Nu tår det klart att HIF värvar 20-åringen.

N’diayes kontrakt sträcker sig över tre år med Skånelaget.

– Jag är väldigt glad över att jag får stanna i Helsingborg. Det ska bli roligt att spela framför supportrarna på Olympia. Mina främsta kvalitéer är styrka, snabbhet och passningsfot. HIF är en stor klubb och jag är glad att få spela här, säger nyförvärvet på klubbens hemsida.

HIF-managern Stevie Grieve:

– Vi är mycket glada att kunna välkomna Demba till HIF. Under tiden han tränat med oss har han visat att han är en spelare med stor potential, starka fysiska egenskaper, god defensiv speluppfattning och en fin passningsförmåga. Vi ser framemot att arbeta tillsammans med honom de kommande tre åren och hjälpa honom att ta nästa steg i sin karriär.

N’diaye kommer senast från franska Dunkurque.