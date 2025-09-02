Jamie Vardy flyttar till Serie A.

Den engelska anfallaren skriver på för Cremonese.

Foto: Alamy

Jamie Vardy lämnade Leicester efter 13 år i klubben. På den tiden kan han titulera sig som Premier League-mästare och skyttekung. Förra säsongen tackade engelsmannen för sig.

Nu fortsätter karriären i Serie A. Vardy skriver på för Cremonese på ett kontrakt som sträcker sig ett år med option till under vissa omständigheter.

Totalt blev det 200 mål och 71 assist på 500 framträdanden för Leicester.