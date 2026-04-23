Officiellt: Keane förlänger med Everton

Michael Keane stannar i Everton.

33-åringen förlänger sitt avtal till 2027.

Michael Keane anslöt till Everton 2017. Nu meddelar klubben att 33-åringen förlänger sitt avtal.

Keane skriver ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2027.

– Klubben betyder mycket. Det är en av de där sakerna som är lätta att säga, men det har blivit en del av mig. Det är vem jag är och det känns som en familj för mig – människorna runt klubben, fansen, spelarna, personalen. Så det är verkligen speciellt för mig och jag skulle inte riktigt kunna föreställa mig mitt liv utan Everton, säger Keane på klubbens hemsida.