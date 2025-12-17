Officiellt: Klubbdirektören tackar för sig i TFF

Trelleborgs FF kommer att spela i Ettan nästa år.

Strax efter premiären av denna kommer klubbdirektör Mattias Kronvall att lämna Skåneklubben.

– Det har blivit dags att lämna över stafettpinnen, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter ett smärtsamt uttåg ur superettan tvingas Trelleborgs FF till spel i tredjedivisionen nästa år. Redan innan årsskiftet har TFF genomgått stora förändringar.

Detta då man har anställt Andreas Granqvist som ny huvudtränare, tackat av sportchefen Salif Camara Jönsson samt varslat samtliga anställda.

Nu står det också klart att klubbdirektör Mattias Kronvall kommer att lämna föreningen i samförstånd med varandra. Detta kommer dock att ske först den 31 maj nästa år.

– Efter många fantastiska år i TFF, först som spelare och sedan som klubbdirektör i hela 13 säsonger har jag har nu sedan en tid tillbaka känt att det blivit dags att lämna över stafettpinnen. Denna känsla, i kombination av jag befinner mig mitt i min yrkeskarriär med möjlighet till nya utmaningar, ledde till mitt beslut vilket jag sedan en tid tillbaka kommunicerat till styrelsen, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Tittar jag bakåt har vi haft båda våra representationslag i Allsvenskan, med totalt sju avancemang i seriesystemen. En ungdomssida och bredd som vuxit rejält och en stark etablering av TFF – En Kraft i Samhället. Vi har haft en otrolig tillväxt och det är något vi ska fortsätta ha på alla fronter, samtidigt som vi ska ta herrarna tillbaka till elitfotbollen. Dessa återstående sex månader av min tjänst inom TFF kommer jag därför helhjärtat ägna åt att introducera och bistå min efterträdare, med den befattningsbeskrivning styrelsen ger denne men också bistå den nya organisationen som nu förhandlas fram.

Trelleborgs ordförande Thomas Svensson:

– Av egen erfarenhet vet jag att man en kommer dag kommer till insikten att det är dags att gå vidare och låta någon annan ta vid. Mattias har fullföljt en exceptionellt lång tjänstgöring för att vara i den här branschen, han har alltid visat maximalt engagemang och lojalitet, TFF har alltid gått först, säger Svensson.

– Både som spelare, med 276 A-lagsmatcher, och alla år om ledare i TFF. Väldigt få förstår egentligen vilken extraordinär insats Mattias gjort för TFF genom åren, sedan 1998, och fortfarande gör. Hans anseende inom Fotbolls-Sverige är också av högsta rang, avslutar ordföranden.





