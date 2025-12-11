Klart: Sportchef Camara Jönsson lämnar Trelleborgs FF

Trelleborgs FF har trillat ur superettan.

Då väljer sportchefen Salif Camara Jönsson att lämna klubben.

– Jag tar med mig många fina minnen från de tio år jag varit på Vångavallen, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Salif Camara Jönsson har verkat i Trelleborgs FF under hela tio år. Nu gör han det inte längre.

Ett par veckor efter uttåget ur superettan står det klart att den före detta spelaren och sportchefen lämnar TFF. Detta efter att samtliga anställda i föreningen har varslats om uppsägning.

– Jag tackar för det förtroende Trelleborgs FF visat mig genom åren, både som spelare och sportchef. Det här året slutade inte som det var tänkt, långt ifrån, men jag är övertygad om att man kommer att ta sig tillbaka ännu starkare. Jag tar med mig många fina minnen från de tio år jag varit på Vångavallen och önskar föreningen all lycka i framtiden, säger Camara Jönsson i ett uttalande och fortsätter:

– Jag riktar också ett stort tack till supportrar, spelare, kollegor och alla andra runt klubben. Ta er till Vångavallen och stötta lagen till tre poäng, jag vet vilket drag ni kan skapa.

Tillsammans med sportchefen lämnar även den assisterande tränaren Magnus Hillkander, som säger följande:

– I nästan två decennier har jag haft förmånen att växa i Trelleborgs FF, och jag lämnar med ett hjärta fullt av tacksamhet för det förtroende föreningen gett mig. Alla minnen från planen med våra supportrar, spelare, ledare och tränare, men också de mer vardagliga mötena med kollegor och alla ideella krafter, kommer jag att bära med mig hela livet, säger Hillkander och fortsätter:

– Fotboll grundades på premissen att människor strävade och hjälpte varandra att nå ett gemensamt mål. Det är lagarbete, och det är precis det som behövs nu. Tack för allt, och framåt för TFF.

Trelleborgs FF:s klubbdirektör Mattias Kronvall:

– Efter många års engagerat arbete, först som spelare och därefter i andra roller, har Salif och Magnus betytt väldigt mycket för Trelleborgs FF. Jag vill, å hela föreningens vägnar, uttrycka vår tacksamhet för det lojala arbete de har utfört under sin tid här. Förutom att vara kompetenta medarbetare har de varit uppskattade personer både på och utanför planen, och för allt detta vill vi framföra vårt stora tack och samtidigt önska dem all lycka och framgång i sina kommande uppdrag.

Nästa år kommer TFF att tränas av Andreas Granqvist som anslöt från Ängelholms FF.