Officiellt: Soumah klar för Sirius

Sirius värvar från Gent.

Mittbacken Mohamed Soumah ansluter på ett kontrakt till sommaren 2030.

Foto: Alamy

IK Sirius stärker upp i försvaret. Under onsdagen presenterade Uppsalaklubben Mohamed Soumah, 22, från belgiska Gent.

Mittbacken skriver ett avtal till sommaren 2030.

– Det känns jättebra. Jag har fått ett väldigt varmt välkomnande av alla i klubben, alla är trevliga och jag ser verkligen fram emot att komma igång, säger Soumah på klubbens hemsida.

Sirius sportchef Jonathan Ederström:

– Soumah är en spelare vi har följt noga det senaste året. Han kommer från en liga som vi kan bra sedan tidigare och har stuckit ut i vår scoutingprocess på ett positivt sätt. Det är en spelskicklig och fysisk mittback, som har tagit stort ansvar i Gents andralag och dessutom varit lagkapten där. Han ska få tid att komma in i laget, staden och språket, men vi är övertygade om att han kommer vara en positiv förstärkning för oss över tid, samtidigt som han spetsar till konkurrensen på mittbackspositionerna redan från dag ett. Det ska bli spännande att följa hans utveckling i Sirius.

Under säsongen har Soumah noterats för två starter med Gent i den belgiska högstaligan.