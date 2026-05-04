Officiellt: Succétränaren lämnar efter säsongen

Marcelino har lett Villareal till historiska meriter.

Nu meddelar klubben att huvudtränaren lämnar efter säsongen.

Marcelino återvände till Villareal för sin andra sejour i klubben 2023. Sedan dess har han skrivit historia med den spanska klubben efter att kvalificerat sig till Champions League två år i rad.

Nu meddelar Villareal att Marcelino inte kommer att fortsätta efter säsongen. Huvudtränaren lämnar efter de återstående fyra matcherna i La Liga.

”Tack från djupet av våra hjärtan, Marce. Tack för allt du har gett den här klubben och dess supportrar. Vi önskar dig all lycka i dina framtida idrottsprojekt”, skriver klubben.