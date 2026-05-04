Officiellt: Succétränaren lämnar efter säsongen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Marcelino har lett Villareal till historiska meriter.
Nu meddelar klubben att huvudtränaren lämnar efter säsongen.
Marcelino återvände till Villareal för sin andra sejour i klubben 2023. Sedan dess har han skrivit historia med den spanska klubben efter att kvalificerat sig till Champions League två år i rad.
Nu meddelar Villareal att Marcelino inte kommer att fortsätta efter säsongen. Huvudtränaren lämnar efter de återstående fyra matcherna i La Liga.
”Tack från djupet av våra hjärtan, Marce. Tack för allt du har gett den här klubben och dess supportrar. Vi önskar dig all lycka i dina framtida idrottsprojekt”, skriver klubben.
Den här artikeln handlar om: