Officiellt: Talangen förlänger med Halmstad

17-åriga talangen Ludvig Arvidsson förlänger med Halmstad BK. I fjol fick han spela totalt 1 match från start i allsvenskan men stod då för en assist. Han står noterad för 33 matchen i HBK-tröjan.

– Det känns jättebra att förlänga med HBK. Jag trivs otroligt bra här och känner att jag utvecklas varje dag. Mitt mål är att fortsätta jobba hårt, ta en större plats i laget och bidra med poäng – och vara med och ta klubben till nya framgångar, säger Ludvig Arvidsson via klubbens uttalande.

På onsdag, 22 april, kommer Halmstad möta Hammarby på bortaplan.