Foto. Bildbyrån

Officiellt: Talangen förlänger med Halmstad

Lovina Stafhammar
Ludvig Arvidsson, 17, förlänger med Halmstad BK.
Det nya kontraktet sträcker sig över 2028.
– Mitt mål är att fortsätta jobba hårt, ta en större plats i laget och bidra med poäng – och vara med och ta klubben till nya framgångar, säger 17-åringen via klubbens uttalade.

Foto. Bildbyrån

17-åriga talangen Ludvig Arvidsson förlänger med Halmstad BK. I fjol fick han spela totalt 1 match från start i allsvenskan men stod då för en assist. Han står noterad för 33 matchen i HBK-tröjan.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2028.

– Det känns jättebra att förlänga med HBK. Jag trivs otroligt bra här och känner att jag utvecklas varje dag. Mitt mål är att fortsätta jobba hårt, ta en större plats i laget och bidra med poäng – och vara med och ta klubben till nya framgångar, säger Ludvig Arvidsson via klubbens uttalande.

På onsdag, 22 april, kommer Halmstad möta Hammarby på bortaplan.

