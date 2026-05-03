Officiellt: Victor Sandberg förlänger med Örebro SK

Victor Sandberg har spelat i Örebro SK i hela sitt liv.

Nu har han förlängt sitt avtal fram till slutet av 2028.

Han har spelat i Örebro SK under hela sin karriär och tog steget upp till A-laget under fjolårssommaren.

Under inledningen av årets säsong har 18-årige Victor Sandberg fått ett stort förtroende av Rikard Norling. Lägg där till att han har förärats lagkaptensbindeln under de tre senaste matcherna i superettan.

I dag, söndag, står det klart att mittbacken förlänger sitt avtal med ett år – fram till slutet av säsongen 2028.

– Vi är väldigt glada över att ha byggt en systematik och struktur där killar som Victor växer och där hans avtal nu förlängs. Än gladare är vi över framstegen som Victor själv har tagit både på planen och utanför genom dedikation, målmedvetenhet och ett hårt och gediget arbete, säger sportchefen Enes Ahmetovic i ett uttalande.

I år har Victor Sandberg startat samtliga åtta tävlingsmatcher för sitt ÖSK.