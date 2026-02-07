Officiellt: Yildiz förlänger med Juventus

Kenan Yildiz stannar.

Den turkiske stjärnan förlänger med Juventus.

Foto: Bildbyrån

Kenan Yildiz, 20, skrev A-lagskontrakt med Juventus 2023. Sedan dess har han blivit en av lagets framträdanden spelare. Nu står det klart att han säkras upp inför framtiden.

Klubben meddelar att parterna kritar på ett nytt avtal till sommaren 2030.

”Kenan förkroppsligar ledarskap, uppoffring och den ständiga strävan efter förbättring. Han är personifieringen av Juventus värderingar, och han bär dem med sig ut på planen i varje match han spelar.”, skriver klubben i ett uttalande.

Kenan Yildiz står noterad för 25 mål och 19 assist på 115 framträdanden i ”den gamla damen”.