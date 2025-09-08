Onanas lycka – väntas tjäna bättre i Turkiet än i United

André Onana närmar sig en flytt till Trabzonspor.

Och där ser han ut att bli ekonomisk vinnare.

Målvakten väntas nämligen tjäna mer i Turkiet än vad han gör i Manchester United.

André Onana närmar sig en flytt till turkiska Trabzonspor.

Målvakten väntas lånas in, dock utan en köpoption och övergången väntas bli officiell denna vecka.

Den stora vinnaren på den här flytten ser även ut att bli Onana, som väntas tjäna mer pengar i den turkiska klubben än i United.

Detta då han väntas behålla samma lön som i United (denna kommer att täckas av den turkiska klubben) samtidigt som han kommer att få en sign on-bonus och andra bonusar finns också med i avtalet enligt Fabrizio Romano.

🚨 André Onana will earn higher salary at Trabzonspor with move set to be announced this week.



Same salary structure as he had at Man United covered by Trabzon plus bonuses and signing fee. pic.twitter.com/2Ls77IJiXg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2025