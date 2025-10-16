Pickford blir kvar i Everton: ”Väldigt speciell klubb”

Jordan Pickford blir kvar i Everton.

Målvakten har kritat på ett nytt kontrakt över 2029.

– Everton är en väldigt speciell klubb för mig, säger han.

Foto: Alamy

Jordan Pickford, 31, har blivit synonym med Everton. Målvakten har vaktat kassen i 326 matcher och gör sin nionde säsong i Merseyside-klubben efter att ha anslutit från Sunderland 2017. Nu står det klart att 31-åringen blir kvar i Everton.

Pickford har kritat på ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029.

– Jag är överlycklig. Glad att få det gjort – det är ytterligare två år, så fyra år totalt. Jag är överlycklig och det ger mig möjligheten att bygga ett arv för mig själv här, gå framåt och bygga den här klubben dit vi vill vara, säger han i ett uttalande.

– Everton är en väldigt speciell klubb för mig. Att komma från Sunderland som en ung kille och växa till en man här har varit en speciell tid för mig och min familj.

Everton ligger åtta i Premier League efter sju omgångar.