Pochettino saknar Premier League: ”Självklart”

Foto: Bildbyrån

Mauricio Pochettino med förflutet i såväl Tottenham Hotspur som Chelsea är sedan i september ifjol förbundskapten för USA.

Argentinaren medger dock nu att han saknar Premier League.

– Premier League är världens bästa liga. Självklart saknar jag den, säger han till BBC.

Pochettino som har kontrakt med USA över kommande VM-slutspel menar på att han gärna vill återvända till Premier League i framtiden.

– Jag är så lycklig i Amerika men tänker också på att en dag komma tillbaka till Premier League. Det är den mest konkurrenskraftiga ligan.