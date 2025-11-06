Pochettino saknar Premier League: ”Självklart”
Mauricio Pochettino är sedan i september ifjol förbundskapten för USA.
Argentinaren medger dock att han saknar Premier League.
– Premier League är världens bästa liga. Självklart saknar jag den, säger han till BBC.
Pochettino som har kontrakt med USA över kommande VM-slutspel menar på att han gärna vill återvända till Premier League i framtiden.
– Jag är så lycklig i Amerika men tänker också på att en dag komma tillbaka till Premier League. Det är den mest konkurrenskraftiga ligan.
