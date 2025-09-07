Romano: Jonas Rouhi lämnar Juventus för Westerlo

Han har tagit sig in i Juventus A-trupp – men ser nu ut att lämna Italien.

Detta för ett lån till belgiska Westerlo, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Jonas Rouhi har i omgångar ryktats bort från Juventus under sommaren.

Sedan tidigare ryktades det om ett lån till Serie A-konkurrenten Hellas Verona, men även portugisiska Rio Ave samt Heracles.

Nu ser det ut att bli en flytt, men inte till någon av de ovanstående klubbarna.

Istället blir det, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano, ett lån till belgiska Westerlo. Uppgifterna gör gällande att samtliga parter är överens samt att Westerlo har en köpoption inkluderat i låneavtalet.

Vidare sägs svensken genomgå läkarundersökning för att sedan skriva på för sin nya klubb.

I skrivande stund befinner sig Westerlo på en elfteplats i Jupiler Pro League.