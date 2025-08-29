Uppgifter: Portugisisk klubb har lagt bud på Rouhi

Jonas Rouhi kan vara på väg bort från Juventus.

Portugisiska Rio Ave har lagt bud på svensken.

Budet sägs ligga på två miljoner euro.

Jonas Rouhi har i omgångar ryktats bort från Juventus denna sommar.

Mest nyligen så har det handlat om intresse från Hellas Verona, men nu kommer nya rapporter kring den unge svenske försvararen.

Den italienska transferjournalisten Lorenzo Lepore rapporterar nämligen nu att portugisiska Rio Ave har lagt bud på Rouhi.

Budet sägs ligga på två miljoner euro, vilket motsvarar omkring 22 miljoner kronor. Förhandlingar mellan Juventus och Rio Ave uppges pågå.

Vänsterbackens kontrakt med Juventus sträcker sig över säsongen 2028.