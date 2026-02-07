Romano: Juventus förlänger med Yildiz

Kenan Yildiz har spelat för Juventus sedan sommaren 2022.

Nu ser han ut att få sitt kontrakt förlängt.

Det rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2022 som Kenan Yildiz, 20, bytte Bayern Münchens akademi mot Juventus dito.

Därefter flyttades han upp till Turin-klubbens A-lag inför säsongen 2023. Totalt sett har tysk-turken spelat 115 matcher och gjort 25 mål samt 15 assist.

Med ett avtal som i dag sträcker sig till sommaren 2029 ser 20-åringen ut att belönas med en förlängning.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har Yildiz och Juventus kommit muntligt överens om ett nytt kontrakt. Det ska sträcka sig fram till 2030 och även innehålla en lön som gör honom till en av klubbens bäst betalda spelare.

Kenan Yildiz har valt spel för Turkiets landslag där han har spelat 26 landskamper.